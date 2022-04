Global Times: 'incidente de Bucha' não deve ser usado como pretexto para inflamar a situação na Ucrânia

Apoie o 247

Global Times - O Conselho de Segurança das Nações Unidas realizou uma reunião em 5 de abril para discutir a situação na Ucrânia, com o "incidente de Bucha" em destaque. A Ucrânia acusou as forças militares russas de matar um grande número de civis durante a ocupação da cidade de Bucha, localizada nos subúrbios ocidentais de Kiev. A Rússia negou categoricamente e apresentou ao Conselho de Segurança da ONU evidências empíricas da falsificação de vídeo do lado ucraniano e outras falsificações. Anteriormente, a Ucrânia alegou que centenas de corpos em roupas civis foram encontrados em Bucha, e a mídia ocidental que seguiu o exército ucraniano na cidade capturou fotos e vídeos mostrando cadáveres espalhados pelas ruas da cidade, o que rapidamente agitou a opinião pública internacional e lançou uma profunda sombra sobre as negociações de paz Rússia-Ucrânia em um momento crítico.



Deve-se enfatizar que qualquer violência contra civis, sob qualquer pretexto, é absolutamente inaceitável e deve ser condenada e os responsáveis ​​responsabilizados. Este é, na verdade, o consenso da comunidade internacional. Mas a agitação e a guerra são sempre acompanhadas por tragédias tão angustiantes, que é uma das razões pelas quais nos opomos firmemente ao caos e à guerra e insistimos em defender a paz e promover negociações. Embora a verdade ainda não tenha sido descoberta, é certo que a guerra é, em última análise, a culpada de todas as tragédias. Enquanto a Rússia e a Ucrânia não conseguirem um cessar-fogo, as tragédias humanitárias não terminarão.



No entanto, é lamentável que, após a divulgação do "incidente de Bucha", os EUA, o iniciador da crise na Ucrânia, não tenham mostrado nenhum sinal de promover a paz e as negociações, mas estão prontos para exacerbar as tensões Rússia-Ucrânia e criar obstáculos às negociações de paz entre os dois lados, aumentando as sanções contra a Rússia, fornecendo mais armas à Ucrânia e pressionando continuamente a Rússia na diplomacia e na opinião pública. Em particular, Washington indicou que fornecerá uma série de sistemas de armas pesadas. O Pentágono descreveu o trabalho para atender aos principais pedidos de assistência de segurança da Ucrânia em um "ritmo sem precedentes". Devemos dizer que é muito irresponsável atiçar as chamas neste momento.

Muitos meios de comunicação ocidentais referem-se ao "incidente de Bucha" como um ponto de virada no conflito Rússia-Ucrânia, que é um julgamento ambíguo. É uma virada na direção de uma maior deterioração da situação? É precisamente para isso que as pessoas que amam a paz no mundo precisam estar altamente alertas. Atualmente, o "incidente de Bucha" parece estar se desviando de seu curso normal, e a atmosfera da guerra de opinião pública e da guerra psicológica está ficando mais forte. No entanto, qualquer tentativa de tirar vantagem da crise na Ucrânia para ocupar unilateralmente o "terreno moral elevado" e aumentar continuamente os conflitos para extrair benefícios geoestratégicos provavelmente desencadeará uma tragédia humanitária maior no final.



É racional suspeitar que por trás da indignação dos EUA e do Ocidente pelo "incidente de Bucha" está um profundo duplo padrão e um propósito político que não é obstinado. Isso porque, ao longo dos anos, as forças militares de alguns países cometeram inúmeros crimes ao matar civis impunemente. De acordo com estatísticas incompletas, cerca de 100.000 civis afegãos morreram sob tiros dos EUA, e um número significativo deles são crianças. As forças especiais australianas mataram 39 civis afegãos desarmados, incluindo jovens, cortando suas gargantas para "prática". Além disso, para obstruir a investigação do Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre os crimes de guerra dos EUA no Afeganistão, o governo dos EUA chegou a restringir a emissão de vistos para funcionários do TPI e impor sanções aos altos funcionários do tribunal.



"A primeira vítima da guerra é a verdade." Este conhecido provérbio ocidental foi citado muitas vezes por legisladores e políticos americanos e britânicos, que deveriam estar plenamente conscientes de que tão importante quanto a busca da "verdade" é evitar a tragédia. Não importa como ocorreu o "incidente de Bucha", ninguém pode negar pelo menos uma coisa: a própria guerra é o principal culpado do desastre humanitário. O atual desastre humanitário na Ucrânia acrescentou nova pressão às negociações de paz Rússia-Ucrânia. Mas a crise mostra a necessidade e a importância do cessar-fogo e das conversações de paz, porque se nenhum cessar-fogo for alcançado o mais rápido possível, pode haver mais desastres no futuro.



Nesse sentido, o "incidente de Bucha" lembrou mais uma vez à comunidade internacional que, juntamente com uma busca séria de responsabilidade e investigação, deve-se evitar atiçar as chamas e "passar a faca". Deve-se insistir na defesa da paz e na promoção de conversações. Não importa quão difícil seja, um cessar-fogo e a paz devem ser alcançados como resultado. Só a paz pode proteger a vida e trazer tranquilidade.

