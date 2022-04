Goldman Sachs alerta sobre possível recessão da economia dos EUA

Apoie o 247

Sputnik - O Federal Reserve (Fed) vai enfrentar uma tarefa difícil ao apertar a política monetária o suficiente para esfriar a inflação sem causar uma recessão nos Estados Unidos, escreveu no domingo (17) o economista-chefe da Goldman Sachs, Jan Hatzius, em um relatório divulgado pela Bloomberg. O analista vê as chances de contração econômica em cerca de 35% nos próximos dois anos.

De acordo com o relatório, o principal desafio do órgão regulador é diminuir a lacuna no que é uma oferta abundante de empregos, mas escassa oferta de mão de obra. O Fed também precisa desacelerar o crescimento salarial a um ritmo consistente com sua meta de inflação de 2%, apertando as condições financeiras o suficiente para reduzir as vagas de emprego sem aumentar drasticamente o desemprego.

Alcançar a chamada aterrissagem suave pode ser difícil, porque historicamente grandes declínios na lacuna entre empregos e trabalhadores nos Estados Unidos ocorreram apenas durante recessões, disse Hatzius. "Tomados pelo valor nominal, esses padrões históricos sugerem que o Fed enfrenta um caminho difícil para um pouso suave."

No entanto, o economista-chefe disse que uma recessão não é inevitável, porque as normalizações pós-Covid-19 na oferta de trabalho e nos preços de bens duráveis vão ajudar o Federal Reserve. Segundo o especialista, há mais exemplos de outros países do grupo das dez economias avançadas que conseguiram um pouso tão suave.

De acordo com Hatzius, 11 dos 14 ciclos de aperto nos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, foram seguidos por uma recessão em dois anos. No entanto, apenas oito deles podem ser parcialmente atribuídos ao aperto do Fed – e pousos suaves ou "nem tão suaves" têm sido mais comuns nos últimos tempos, disse ele. O economista previu as chances de uma recessão nos EUA nos próximos 12 meses em cerca de 15%.

