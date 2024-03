Golpe das malas: casal brasileiro preso na Turquia será julgado nesta quinta-feira e pode pegar 30 anos de prisão

Apoie o 247

247 - Ahmed Hasan e Malak Treki, presos provisoriamente desde novembro do ano passado, devem ir a julgamento nesta quinta-feira, na Turquia. De acordo com Polícia Federal, o casal foi vítima de mais um caso do golpe praticado em aeroportos no qual passageiros têm etiquetas de suas bagagens colocadas em malas com drogas. Os filhos do casal estão sob a guarda da avó, na Líbia. As informações são do jornal O Globo.

Segundo a advogada no Brasil do casal, Luna Provázio, Ahmed e Malak correm o risco de serem condenados a 30 anos de prisão. Nas redes sociais, a advogada pediu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que ligue para o governo turco para tratar da questão. A cantora Anitta, por sua vez, postou uma série de stories em sua conta no Instagram se solidarizando com a situação do casal e marcando o perfil do presidente brasileiro.

No início de 2023, duas brasileiras passaram 38 dias detidas na Alemanha em um caso semelhante.

