Golpe na Bolívia: Avião que transportava Evo foi alvo de foguete em 2019, diz López Obrador

Opera Mundi - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou em seu livro A mitad del Camino que a aeronave das Força Aérea Mexicana (FAM) que resgatou Evo Morales da Bolívia após um golpe de Estado afastá-lo do poder, em 2019, foi alvo de um foguete.

O México enviou um avião para tirar Evo da Bolívia em novembro de 2019 e ofereceu asilo político ao ex-líder sindical dos cocaleros.

"Durante a subida inicial, o piloto observou do lado esquerdo da cabine de pilotagem, e quando estava quase 1.500 pés acima do solo, uma trilha luminosa semelhante à característica de um foguete na posição das sete horas (atrás, à esquerda da trajetória da aeronave) abaixo do horizonte", afirma documento revelado por Obrador em seu livro.

O documento também afirma que o piloto fez uma manobra para evitar um possível impacto e que um lançador de foguetes, conhecido como RPG, foi apontado para a aeronave por um militar boliviano no Aeroporto Internacional de Cochabamba, no país andino.

O documento diz que o incidente não foi comunicado a Evo para não contribuir com o clima de tensão do momento.

* Com informações de Telesur

