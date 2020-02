Golpe presidencial em El Salvador: governo manda exército invadir Parlamento e convoca povo à 'insurreição'

247 - Numa medida surpreendente, o presidente de El Salvador, Najib Bukele, mandou a polícia e o exército invadirem o Parlamento e disse que vai promover uma "insurreição" popular para pressionar os deputados a aprovarem um empréstimo que financiará projetos no setor de segurança.

Militares e membros da Polícia Nacional Civil (PNC) invadiram neste domingo (9) a sala de sessões da Assembléia Legislativa (Congresso) de El Salvador, onde o presidente Najib Bukele convocou uma sessão extraordinária para a aprovação de um empréstimo de 109 milhões de dólares para financiar um plano de segurança para o país centro-americano.

A pressão do presidente salvadorenho, Najib Bukele, contra o Parlamento aumentou com a entrada da forças de policiais e do Exército Nacional na Assembléia Legislativa que já havia convocado uma nova sessão plenária para segunda-feira para analisar o problema, desde que "haja vontade dos diferentes partidos de votar", segundo o presidente do órgão legislativo, Mario Ponce, informa a Telesul.