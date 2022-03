Google bloqueia canais da Sputnik e RT no YouTube na Europa

Apoie o 247

Sputnik - O Google decidiu bloquear imediatamente os canais no YouTube do canal RT e da agência de notícias Sputnik na Europa.

"Devido à guerra em curso na Ucrânia, estamos bloqueando imediatamente os canais no YouTube ligados ao RT e à Sputnik em toda a Europa. Será necessário algum tempo para que os nossos sistemas sejam completamente implantados", afirmou o Google.

Twitter começa a rotular contas dos funcionários da Sputnik. A agência define a ação como "caça às bruxas", informou a assessoria de imprensa da agência.

A Rússia anunciou no dia 24 de fevereiro o início de uma operação militar especial na Ucrânia depois de as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk terem solicitado proteção contra ataques intensificados do Exército ucraniano.

Em declaração proferida no mesmo dia, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial na região de Donbass, onde ficam as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk (RPD e RPL, respectivamente).

A Defesa russa informou que as Forças Armadas do país não realizam ataques aéreos, de foguetes ou de artilharia contra as cidades da Ucrânia.

As tensões entre os dois países já vinham aumentando nos últimos meses, devido a uma aproximação da Ucrânia com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e à possibilidade de instalação de poderosos armamentos ocidentais perto das fronteiras russas.

