Google Maps exclui Palestina da geolocalização do aplicativo

247 - A Palestina deixou de aparecer como uma localização no Google Maps, que disponibilizou os territórios apenas como pontilhados dentro de Israel. O Acordo de Oslo, de 1993, reconhece a Faixa de Gaza, a Cisjordânia e a porção oriental de Jerusalém como territórios palestinos. Há menos de um mês a Autoridade Nacional Palestina (ANP) retirou acordos assinados com Israel e com os Estados Unidos, após as intenções de Tel Aviv anexar os territórios na Cisjordânia.

Situada em Brasília (DF), a Embaixada palestina criticou a política do Google Maps. "Parece que a colonização EUA/ Israel continua. Táticas de roubo de terras que serviram tão bem aos EUA na eliminação de seus povos indígenas foram repetidas no Oriente Médio", escreveu, de acordo com relatos publicados no site Metrópoles.

"Primeiro faça um tratado de paz depois de roubar algumas terras. Em seguida, ligue para as pessoas que você chamou de hostis ou terroristas. Quebre o tratado que você fez e depois reúna a população prejudicada em campos ou reservas. Então diga ao mundo que é um acordo feito e as pessoas de quem você roubou eram apenas selvagens", acrescentou.

