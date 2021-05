Gorbachev elogia decisão de Putin e Biden se reunirem em Genebra

"Com todas as mudanças no mundo, as relações entre a Rússia e os Estados Unidos são fundamentais para a segurança e estabilidade no mundo", avaliou o ex-dirigente soviético sobre o encontro que ocorrerá no dia 16 de junho edit

Sputnik Brasil - O ex-dirigente soviético Mikhail Gorbachev avaliou positivamente o acordo sobre um encontro entre os presidentes de Rússia e EUA, em Genebra, e classificou as relações russo-americanas como chave para a segurança e estabilidade no mundo.

Putin e Biden se reunirão em Genebra no dia 16 de junho, informou a assessoria de imprensa do Kremlin anteriormente nesta terça-feira (25). As partes discutirão questões de estabilidade estratégica, combate à pandemia, agenda internacional e conflitos regionais.

"É muito bom que eles concordaram em se encontrar. Com todas as mudanças no mundo, as relações entre a Rússia e os Estados Unidos são fundamentais para a segurança e estabilidade no mundo", disse Gorbachev à Sputnik.

"O objetivo é discutir o estado e as perspectivas do futuro desenvolvimento das relações russo-americanas, os problemas de estabilidade estratégica, bem como questões atuais da agenda internacional, incluindo a cooperação na luta contra a pandemia do coronavírus e a solução de conflitos regionais", informou o Kremlin.

A Casa Branca também confirmou nesta terça-feira (25) a realização do encontro.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.