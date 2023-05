Governador de Bali propõe banir turismo estrangeiro por 100 anos

Apoie o 247

Sputnik - O governador da ilha indonésia de Bali, Wayan Koster, anunciou sua intenção de propor a proibição do turismo de massa por 100 anos e introduzir cotas para visitantes estrangeiros durante esse período devido a inúmeros casos de comportamento desrespeitoso em relação às normas locais.



"A ausência de turismo de massa e o sistema de cotas turísticas é o nosso futuro para os próximos 100 anos", disse Koster na noite de quinta-feira, citado pela agência de notícias Antara.



O governador pretende apresentar um plano para lidar com turistas estrangeiros mal-comportados no seminário "Direção do Futuro Desenvolvimento de Bali: 100 Anos de Nova Era", que também contará com a presença da ex-presidente da Indonésia, Megawati Sukarnoputri, além de uma série de de ministros em exercício e outros funcionários, informou a agência de notícias.



Koster acredita que, se os turistas estrangeiros continuarem chegando a Bali, ainda mais deles iniciarão negócios ilegais na ilha ou aceitarão empregos ilegais. O objetivo da proposta do governador é impedir que todos os turistas de "baixa qualidade" venham a Bali, disse o relatório.



"Se continuarmos [agindo] como fazemos agora, em breve teremos apenas turistas baratos que comem apenas arroz instantâneo, andam de motos leves e acabam cometendo delitos", disse Koster, segundo a agência de notícias.



O governador de Bali considera necessário encontrar uma solução abrangente para o problema dos turistas que desrespeitam as tradições, a cultura e os lugares sagrados, informou Antara.



Ao mesmo tempo, a capacidade dos estabelecimentos hoteleiros e de restauração da ilha para receber e servir turistas de qualidade deve ser avaliada antes da introdução de quotas, disse Koster. De acordo com o plano do governador, os estrangeiros que desejam visitar Bali deverão solicitar uma autorização de viagem com um ano de antecedência, informou a agência de notícias.



"Deixe aqueles que querem vir em um ano se inscrever com um pedido para ser incluído nas listas agora", disse Koster, acrescentando que é assim que o sistema de cotas deve funcionar.



Nos primeiros três meses e meio de 2023, um total de 96 turistas estrangeiros foram deportados da ilha por irregularidades e atos de desrespeito às tradições e cultura locais, informou a agência de notícias Antara.

