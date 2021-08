Governador de Nova York, Andrew Cuomo renuncia em meio a denúncias de assédio sexual

247 - O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou nesta terça-feira (10) que deixará o cargo. Ele é acusado de assédio sexual e conduta imprópria por 11 mulheres, de acordo com investigação do escritório da procuradora-geral do estado, Letitia James.

Filiado ao Partido Democrata, Cuomo negou intenção sexual nas suas condutas, mas assumiu "toda a responsabilidade".

O governador confirmou que será substituído pela vice-governadora Kathy Hochul. A transição que vai durar cerca de 14 dias. Hochul será a primeira mulher a governar o estado de Nova York.

