Governadores prorrogam congelamento do ICMS por 60 dias, mas pedem a Bolsonaro revisão na política de preços da Petrobrás

247 - Governadores decidiram, nesta quarta-feira (26), prorrogar por 60 dias o congelamento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). A alíquota fixa seria encerrada no dia 31 de janeiro.

Os governadores cobram do governo Jair Bolsonaro mudanças na política de preços da Petrobrás. É "urgente necessidade de revisão da política de paridade internacional de preços dos combustíveis, que tem levado a frequentes reajustes, muito acima da inflação e do poder de compra da sociedade", diz nota assinada por 21 dos 27 dos governadores.

Segundo o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), "o que nós governadores queremos é fazer mais um gesto para o diálogo e entendimento. Esperamos a oportunidade de representação dos Estados, municípios, governo federal e Congresso Nacional para que possamos tratar do tema e encontrar caminho para evitar aumentos tão elevados nos preços dos combustíveis, que pesa no bolso do povo, das empresas e contribui para crescimento da inflação, causando graves efeitos sociais e na economia. Tema deve ser prioridade”. (Com informações da CNN Brasil).

