Governo Biden quer que Brasil dê explicações sobre ‘alinhamento’ com Rússia

247 - O governo dos Estados Unidos quer que o Brasil dê explicações claras sobre sua proximidade com o discurso da Rússia em relação ao conflito militar na Ucrânia. A gestão Joe Biden espera que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva explicite de que lado está no conflito no Leste da Europa.

Segundo reportagem do Estadão, o governo Biden quer ouvir as explicações do Brasil nos próximos dias e não descarta contatos com o chanceler Mauro Vieira e o ex-chanceler e assessor especial de Lula, o embaixador Celso Amorim.

Autoridades americanas dizem que o governo Biden está decepcionado, preocupado e surpreendido. Isto não significa que deixem de considerar que os EUA compartilham valores em comum com Lula.

A Casa Branca considera que foi um erro de Lula a afirmação de que os EUA estimulam a guerra entre Rússia e Ucrânia.

O governo Biden avalia que a postura de Lula em relação à Rússia é condescendente e inviabiliza o desempenho de um papel do Brasil como interlocutor para acordo de paz no conflito militar da Ucrânia. foi feito com o chanceler Lavrov.

Em relação à aproximação do governo Lula com a China, os norte-americanos entendem que é normal o Brasil querer manter diálogo com o importante parceiro comercial, mas mantêm reservas porque consideram que a China não é uma democracia.

