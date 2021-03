Governo brasileiro não sabe quando vai receber vacina de aliança global

O consórcio global Covax ainda não confirmou a data para o Brasil receber as doses da vacina da aliança mundial criada pela OMS edit

247 - A distribuição de doses da vacina da Covax, a aliança mundial criada pela OMS para distribuir vacinas aos países em desenvolvimento ainda não está garantida para o Brasil. Não foi fixada uma data.

Numa carta ao governo, o consórcio explicou na semana passada que o país receberia 2,99 milhões de doses em março, além de outras 6,1 milhões em abril e maio. Todas elas viriam da AstraZeneca. O jornalista Jamil Chade apurou que o Brasil estava numa lista dos nove primeiros países do continente americano que receberiam a vacina. Mas os carregamentos ainda aguardam uma definição para que possam ocorrer e para que uma data seja estabelecida, informa o jornalista. Ainda não existe como saber quando as doses desembarcariam no país.

