Governo britânico declara que a nova variante do coronavírus está "fora de controle"

O Secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, disse que a cepa covid-19 recentemente detectada está "fora de controle", e destacou a importância das restrições adotadas para conter sua disseminação edit

247 - O Secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock disse que controlar a nova variante do vírus é "mais importante agora do que nunca", observando que o número de novos casos "disparou" nos últimos dias. “É uma doença fatal, temos que controlá-la e isso foi dificultado por essa nova variante”, enfatizou.

Nesse contexto, ele sugeriu que as restrições para interromper sua disseminação poderiam durar meses. A nova variante do vírus "é um grande desafio, até que tenhamos a vacina para proteger as pessoas. É isso que enfrentaremos nos próximos meses", disse ele, segundo informações da RT.

O que se sabe sobre a nova variante do coronavírus detectada no Reino Unido, que pode ser "até 70% mais transmissível" do que a cepa original

Enquanto isso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) instou os países europeus a fortalecerem as medidas de controle para evitar a proliferação da variante supostamente mais contagiosa do coronavírus.

O conhecimento liberta. Saiba mais