Governo britânico diz que não haverá novas restrições contra Covid-19 para Inglaterra em 2021

A Inglaterra não vai impor novas restrições contra a Covid-19 antes do final de 2021, disse o ministro da Saúde britânico, Sajid Javid edit

Apoie o 247

ICL

Por William James (Reuters) - A Inglaterra não vai impor novas restrições contra a Covid-19 antes do final de 2021, disse o ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, nesta segunda-feira, enquanto o governo aguarda mais evidências sobre se o serviço de saúde consegue lidar com as altas taxas de infecção.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, continua resistindo à implementação de novas medidas restritivas, que seriam impopulares dentro de seu próprio partido, apesar da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte introduzirem novas regras.

Embora os números parciais relatados pelo governo nesta segunda-feira mostrem 98.515 novos casos de Covid-19 na Inglaterra, Javid disse que os ministros não tomarão nenhuma medida para limitar a disseminação do coronavírus nos próximos dias.

PUBLICIDADE

Assim que os dados da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte forem somados aos números ingleses, é provável que os casos de Covid-19 no Reino Unido como um todo sejam apenas ligeiramente abaixo do pico de 24 de dezembro, de 122.186.

"Não haverá mais medidas (restritivas) antes do novo ano", disse Javid a repórteres, acrescentando: "Quando entrarmos no novo ano, é claro que veremos se precisamos tomar mais medidas".

PUBLICIDADE

Ele disse que a variante Ômicron do vírus, que é altamente transmissível, agora é responsável por cerca de 90% dos casos em toda a Inglaterra e pediu às pessoas que celebrem o Ano Novo com cautela.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE