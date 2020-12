Governo da Holanda anuncia 'lockdown' de 5 semanas contra Covid

(ANSA) - A Holanda anunciou nesta segunda-feira (14) que irá adotar um "lockdown" por cinco semanas para tentar conter o avanço da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) no país.

"O coronavírus está se espalhando rapidamente. Para manter os cuidados de saúde acessíveis, devemos minimizar nossos contatos. O bloqueio mais rígido até agora será aplicado de 15 de dezembro a 19 de janeiro", escreveu o primeiro-ministro Mark Rutte, em sua conta no Twitter.

Durante discurso televisionado na sede do governo em Haia, Rutte falou em um confinamento de cinco semana e "medidas drásticas" que também entrarão em vigor durante o Natal.

O premiê holandês explicou que, a partir desta terça-feira, o país fechará as portas de lojas não essenciais, assim como centros desportivos, piscinas públicas, cinemas, museus e academias de ginástica. As escolas, desde o ensino fundamental até as universidades, serão fechadas a partir do dia 16 de dezembro.

Os hotéis do território poderão permanecer abertos, mas sem serviço de restaurante. Já supermercados, açougues, padarias, farmácias e óticas permanecerão abertos.

Ao todo, a Holanda contabiliza mais de 613 mil casos de Covid-19 e mais de 10 mil mortes desde o início da pandemia.

