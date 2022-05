Governo da Suécia assina pedido formal de adesão à Otan

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra das Relações Exteriores, Ann Linde, assinou nesta terça-feira (17) o pedido de adesão do país à Otan, o bloco militar liderado pelos Estados Unidos.

O pedido formal foi feito na sequência do anúncio feito pelo governo na véspera de que decidiu formalmente se candidatar à Otan (Organização do Tratado Atlântico Norte).

Segundo comunicado divulgado pelo gabinete da primeira-ministra Madgalena Andersson, a avaliação do governo é que a adesão à Otan “é a melhor maneira de proteger a segurança” do país diante do conflito na Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda na segunda-feira, a Rússia afirmou que considera a adesão da Suécia e também a anunciada disposição da Finlândia para fazer o mesmo, como uma ameaça à sua segurança e anunciou que tomará medidas para reforçar militarmente suas defesas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE