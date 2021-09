Governo da Venezuela denuncia novo atentado ao sistema elétrico nacional

Agente estatal informou que o Sistema Elétrico Nacional da Venezuela sofreu um novo atentado no âmbito do plano de sabotagem executado por agentes externos contra os serviços públicos do país edit

Apoie o 247

Clube de Economia

TeleSur - O vice-presidente setorial de Obras e Serviços Públicos, Nestor Reverol, informou na noite de domingo que o Sistema Elétrico Nacional da Venezuela sofreu um novo atentado no âmbito do plano de sabotagem executado por agentes externos contra os serviços públicos do país.

“Queremos informar sobre um novo ataque terrorista ao sistema elétrico nacional dentro deste plano de sabotagem permanente que faz parte da guerra multiforme que recebemos constantemente”, denunciou Reverol.

O vice-presidente setorial destacou que "um dos aspectos importantes desta guerra multiforme é a guerra elétrica."

Reverol também informou que está trabalhando em conjunto com o presidente da empresa elétrica (Corpoelec), Luis Betancourt, para a recuperação da carga elétrica em Zulia, Mérida, Táchira, Nueva Esparta e Falcón, estados parcialmente afetados.

PUBLICIDADE

O evento ocorreu em uma subestação localizada no estado de Aragua, na direção leste do país, especificamente no setor de Santa Cruz do município de José Ángel Lamas.

O vice-presidente do setor destacou que houve um incêndio, atendido imediatamente pelos bombeiros.

PUBLICIDADE

No entanto, isso produziu uma série de flutuações no sistema interligado, o que gerou a perda de serviço em vários estados da Venezuela.

PUBLICIDADE