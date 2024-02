Governo de Israel publica vídeo onde a Palestina é completamente apagada do mapa

A Cisjordânia, Gaza e o território anexado das Colinas de Golã são todos absorvidos por Israel de acordo com o vídeo do Ministério das Relações Exteriores de Israel edit

247 - O Ministério das Relações Exteriores de Israel divulgou um vídeo em sua página oficial na plataforma social X (antigo Twitter) onde a Palestina é completamente apagada do mapa.

O vídeo contesta o lema 'Do Rio ao Mar', usado por defensores da causa palestina, e mostra o mapa de Israel abrangendo a região entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo.

A Cisjordânia, Gaza e o território anexado das Colinas de Golã são todos absorvidos por Israel de acordo com o vídeo.

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas contra o regime ocupante. Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão que até agora matou mais de 26.000 palestinos, a maioria mulheres e crianças, e feriu outras 65.949 pessoas.

