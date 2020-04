Governo do Equador retira 700 corpos de casas em Guayaquil

O grande número de casos fez o sistema funerário e o de saúde da maior cidade do país entrar em colapso edit

Da AFP - O governo do Equador informou neste domingo (12) que conseguiu remover pelo menos 700 corpos de pessoas que morreram nas últimas semanas em suas casas em Guayaquil, cidade que virou o epicentro da pandemia de coronavírus no país.

O grande número de casos fez o sistema funerário e o de saúde da maior cidade do país entrar em colapso. Com isso, o corpos ficam por vários dias dentro das casas ou jogados na rua antes do serviço funerário conseguir recolhê-los

Até este domingo o Equador registrava 7.466 casos confirmados de coronavírus e 333 mortes.

