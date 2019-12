Governo francês e sindicatos trocam acusações sobre reforma da previdência

247 - O secretário de Estado dos Transportes da França, Jean-Baptiste Djebbari, e o secretário-geral da Confederação Geral do Trabalho (CGT), Philippe Martínez, trocaram neste domingo (29) acusações pela crise criada em torno da reforma da previdência.

As posições do ministro e do dirigente sindical foram expostas em entrevistas publicadas pelo semanário Journal du Dimanche (Jornal de Domingo).

O país entrou no vigésimo quinto dia de greve convocada pelos sindicatos para rejeitar a reforma da previdência proposta pelo governo, informa a Prensa Latina.

O governo insiste que seu plano trará justiça social e equilíbrio ao sistema de aposentadorias, enquanto os sindicatos alertam que prejudicará os aposentados e pensionistas, beneficiando apenas o capital financeiro.

Nesse contexto, Djebbari acusou a CGT, a organização líder da luta contra a reforma, de praticar um "sindicalismo de bloqueio e intimidação".

Por seu turno, Martínez disse que o executivo pretende "agravar a situação". "Emmanuel Macron quer ser o homem do novo mundo, mas ele imita Margaret Thatcher", disse o secretário geral da CGT, que defende o cancelamento do projeto e o início das negociações para melhorar o atual sistema de pensões.