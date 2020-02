Governo japonês manda fechar escolas por causa do coronavírus

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, diz que todas escolas devem ser fechadas a partir do dia 2 de março como medida preventiva à propagação do coronavírus edit

247 - O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, pediu que todas as escolas de ensino fundamental e médio do país fechem de segunda-feira até o final das férias de primavera como parte de medidas para combater a propagação do coronavírus.

O país está pendente da realização dos jogos olímpicos, que podem ser afetados pela doença.

Informação do Bloomberg.