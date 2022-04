Governo russo abre inquérito para apurar acusações contra o país sobre Bucha

Apoie o 247

247, com Agência Sputnik - O Comitê de Investigação da Rússia (principal autoridade investigativa do país) instaurou um processo criminal sobre desinformação lançada contra as Forças Armadas do país, ligada a relatos de supostos assassinatos de civis na cidade ucraniana de Bucha, segundo informou o periódico do comitê nesta sexta-feira (15). A Ucrânia afirmou ter identificado 900 civis mortos em Bucha.

No início do mês, tropas russas foram acusadas de assassinatos em massa de civis em Bucha, uma cidade perto de Kiev, deixada pelos militares russos após as negociações de Istambul no fim de março.

O embaixador russo na Organização das Nações Unidas (ONU), Vasily Nebenzya, criticou o que chamou de "falsificações" e afirmou que as forças radicais ucranianas têm cometido abusos contra civis e prisioneiros de guerra em territórios não controlados pela Rússia.

"O Comitê de Investigação da Rússia abriu um processo criminal com base no artigo 207.3 do Código Penal russo (divulgação pública de informações deliberadamente falsas sobre as ações das Forças Armadas russas)", informou a publicação hoje (15).

Tropas da Rússia entraram em solo ucraniano no dia 24 de fevereiro. O país é contra a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), liderada pelos Estados Unidos, que tentam ampliar a influência na Europa.

