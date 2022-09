Governo russo diz que vai considerar fatores de segurança antes de decidir se Putin irá à cúpula do G20

A cúpula do G20 será realizada de 15 a 16 de novembro em formato presencial edit

TASS - Todos os fatores, "incluindo o de segurança", serão levados em consideração ao decidir se o presidente russo, Vladimir Putin, participará da cúpula do G20 na Indonésia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"Para decidir sobre o formato de nossa participação, (...) todos os fatores precisam ser levados em consideração, incluindo o fator de segurança", disse Peskov, respondendo a uma pergunta sobre se a presença do líder russo na reunião do G20. Na situação atual, pondera-se que um deslocamento do presidente russo é arriscado.

Peskov lembrou que há um convite para ir a Bali, na Indonésia, onde acontecerá a cúpula, e agradeceu ao país anfitrião pelo convite.

