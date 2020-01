Governo Trump ameaça a China: “Se comprarem petróleo iraniano sofrerão sanções”

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou que “todos os países (que colaborem com o Irã) estão sujeitos a sanções e vamos conversar com a China para que eles entendam que não será diferente (com ela)”. Aumenta a tensão entre americanos e chineses, que já estão em um dura guerra comercial edit

247 - O governo americano de Donald Trump pressiona a China para que o país asiático deixe de comprar petróleo do Irã, fortalecendo o estrangulamento econômico contra a República Islâmica. Em entrevista para a Fox News, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou que “todos os países (que colaborem com o Irã) estão sujeitos a sanções e vamos conversar com a China para que eles entendam que não será diferente (com ela)”.

“Continuaremos agindo para sancionar a China ou qualquer outro país ou empresa do mundo que insista em fazer negócios com eles (o Irã)”, disse.

A tensão entre EUA e Irã aumentou depois que forças americanas mataram mataram o general iraniano Qasem Soleimani no Iraque no dia 3 de janeiro. Ele era comandante a Guarda Revolucionária Islâmica. Depois o Irã abateu um avião ucraniano, por engano, deixando 176 pessoas mortas.

Principal potência econômica do mundo, os EUA também não têm uma relação amistosa com a China, segunda maior. Os dois países estão em guerra comercial, pois Trump tenta frear o crescimento chinês e evitar que o país acelere os passos para se tornar a primeira economia do planeta.

Na guerra comercial, o governo dos EUA disse que Pequim aumentará sua compra de mercadorias americanas em US$ 200 bilhões nos próximos dois anos, incluindo entre US$ 40 e US$ 50 bilhões em produtos agrícolas.

Em troca, o governo americano renunciou a impor novas tarifas à China e reduziu pela metade as que entraram em vigor em 1º de setembro para importações de produtos chineses no valor de US$ 120 bilhões.