Governo ucraniano diz que qualquer acordo com Rússia exigirá um referendo

Reuters - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta segunda-feira (21) que qualquer acordo fechado com a Rússia para acabar com a guerra precisaria ser votado pelos ucranianos em um referendo.

"O povo terá que se manifestar e responder a qualquer forma de acordo. E como eles (acordos) serão formulados será assunto de nossas conversas e entendimento entre a Ucrânia e a Rússia", disse ele em entrevista divulgada pela emissora pública ucraniana Suspilne.

As questões que poderiam ser levantadas em qualquer referendo poderiam dizer respeito aos territórios ocupados pelas forças russas, incluindo a Crimeia, e as garantias de segurança oferecidas à Ucrânia por outros países em vez da adesão do país à Otan, disse.