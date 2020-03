Grécia fecha restaurantes e shoppings por 2 semanas em meio a surto do COVID-19

O anúncio ocorreu no mesmo dia em que a Grécia anunciou o fechamento de escolas e universidades edit

Sputnik - A Grécia decidiu fechar locais públicos de reunião para diminuir a propagação do novo coronavírus no país, onde o número de casos chegou a 190, segundo informou o porta-voz do Ministério da Saúde, Sotirios Tsiodras nesta sexta-feira (13).

Com exceção dos estabelecimentos de retirada de produtos e também de entrega, todos os restaurantes, cafés, bares e shoppings serão fechados a partir de agora pelo prazo de duas semanas. Supermercados e farmácias permanecerão operacionais durante esse período, disse Tsiodras.

O anúncio ocorreu no mesmo dia em que a Grécia anunciou o fechamento de escolas e universidades, assim como o cancelamento do icônico revezamento da tocha olímpica.

Depois de ultrapassar seu pico na China, o COVID-19 espalhou-se na Europa, onde o número de casos parece estar em uma trajetória exponencial. Nesta sexta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a Europa como o novo epicentro da pandemia do novo coronavírus.