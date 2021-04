Grupo de Mídia da China comemora na sede da ONU em Genebra Dia da Língua Chinesa

No Dia da Língua Chinesa da ONU, celebrado na terça-feira (20), foi realizado o 1º Festival de Vídeo em Língua Chinesa pelo Grupo de Mídia da China, em Genebra edit

247 - O Dia da Língua Chinesa foi celebrado na ONU em Genebra com um festival de vídeos na última terça-feira (20). O evento recebeu cerca de 340 vídeos em língua chinesa feitos por amadores de 27 países, como Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Itália, entre os dias 18 de março e 15 de abril. Participaram funcionários públicos que estudam a língua chinesa, celebridades da internet que contam histórias sobre a China contemporânea e amigos que amam a cultura chinesa.

Tatiana Valovaya, diretora-geral das Nações Unidas em Genebra, disse que o chinês é a língua mais falada e uma das mais antigas do mundo, servindo como um tesouro de sabedoria, cultura e tradições chinesas, informa a Rádio Internacional da China.

O presidente da CMG, Shen Haixiong, parabenizou todos os participantes do festival de vídeo. Ele descreveu o evento como uma metafórica carta ou canção primaveril enviada ao mundo e apresentada no “grande palco” das Nações Unidas. “A frase “muitas vozes, um mundo” abrange exatamente aquilo pelo que as Nações Unidas lutam em um mundo multicultural”, salientou Shen Haixiong.

