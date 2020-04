Grupo neonazista faz ato nos EUA contra quarentena

Organizado pela Coalizão Conservadora de Michigan, o protesto pede a reabertura do comércio durante a pandemia edit

247 - Assim como no Brasil, a direita fascista norte-americana realizou protesto contra a quarentena. Um grupo realizou ato na cidade de Lansing, em Michigan.

Organizado pela Coalizão Conservadora de Michigan, o protesto pedia a reabertura do comércio durante a pandemia do novo coronavírus.

O ato foi feito por carreata, mas alguns decidiram caminhar nas ruas com metralhadoras. Uma mulher ergueu um cartaz onde estava desenhado a suástica, símbolo do Nazismo, com a frase "Heil Whitmer", em uma referência à saudação nazista "Heil Hitler" a governadora Gretchen Whitmer.

Os Estados Unidos são o epicentro da pandemia no mundo, com mais de 600 mil infectados pela covid-19 e quase 27 mil mortos.

