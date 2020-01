Guaidó, que deu golpe ao se autoproclamar presidente, diz agora ter sofrido golpe

O líder da oposição de extrema-direita e pró-imperialista da Venezuela, Juan Guaidó, que tentou um golpe de Estado no inpicio do ano passado, foi derrotado em sua pretensão de continuar na presidência da Assembleia Nacional (parlamento). Inconformado, ele diz que sofreu um golpe edit

O canal estatal venezuelano disse neste domingo (5) que o deputado Luis Parra foi empossado como o novo chefe do Congresso Nacional.

A oposição de extrema-direita imediatamente denunciou que essa posse não se baseava em votos ou quórum e acusou o governo do presidente Nicolás Maduro de dar um “golpe no parlamento”.

Os EUA acusaram o governo de Nicolás Maduro de “ir contra a vontade do povo e das leis”, alguns minutos após o governo anunciar que um deputado aliado assumiu o cargo de novo presidente do Congresso.

Guaidó acusou o Partido Socialista de oferecer malas de dinheiro a parlamentares para votarem contra ele.

Maduro classifica Guaidó como um fantoche dos Estados Unidos e diz que os problemas econômicos do país são decorrência das sanções de Washington, que proíbe que empresas norte-americanas comprem petróleo do país ou façam negócios com o governo.

