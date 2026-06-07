Guerra com Irã impõe desgaste crescente a militares dos EUA e suas famílias

247 - Quatorze semanas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenar ataques contra o Irã, as Forças Armadas americanas enfrentam uma nova realidade marcada por tensão permanente, desgaste operacional e impactos crescentes sobre militares e suas famílias. Embora um cessar-fogo tenha sido anunciado em abril, os confrontos esporádicos e as ameaças de retomada das hostilidades mantêm milhares de soldados em estado constante de prontidão.

As informações foram publicadas originalmente pela agência Reuters. O relato mostra como o conflito entrou em uma fase de impasse militar que está longe de representar um retorno à normalidade para as tropas destacadas no Oriente Médio e para seus familiares nos Estados Unidos.

Em bases militares e embarcações na região, soldados continuam operando sob risco permanente. Ao mesmo tempo, o Pentágono tenta recompor estoques de munições e sistemas de defesa consumidos durante a campanha militar, enquanto familiares lidam com a ansiedade provocada pela falta de informações e pela extensão das missões.

Alerta permanente em meio ao cessar-fogo

Mesmo após a declaração de cessar-fogo feita por Trump, o conflito permanece ativo. O Irã continua realizando ações contra aliados dos Estados Unidos na região, incluindo Bahrein e Kuwait, que foram alvo de um ataque com mísseis balísticos na última sexta-feira.

Além disso, Teerã mantém restrições ao tráfego no Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta para o transporte de petróleo. O governo norte-americano, por sua vez, ameaça retomar bombardeios em larga escala caso as negociações de paz fracassem.

Esse cenário obriga os militares americanos a manterem elevados níveis de prontidão. Bases seguem abastecidas com mísseis e sistemas interceptadores, enquanto informações coletadas por drones e satélites alimentam continuamente listas de possíveis alvos dentro do território iraniano.

Pressão psicológica sobre soldados e comandantes

Segundo um oficial dos Estados Unidos ouvido pela Reuters sob condição de anonimato, a manutenção desse nível de alerta cobra um preço elevado das tropas.

"Manter esse estado constante de alerta de 'Nível 10', estar pronto para agir a qualquer momento, é uma missão operacional muito estressante e difícil", afirmou.

Joseph Votel, ex-comandante do Comando Central das Forças Armadas dos EUA, classificou o momento atual como particularmente perigoso e ressaltou os desafios de manter efetivos preparados durante um cessar-fogo instável.

"Isso coloca muita pressão sobre os líderes para garantir que as pessoas continuem no seu limite", declarou Votel.

Questionado sobre as condições enfrentadas pelos militares, o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, afirmou que o governo continua prestando apoio às tropas destacadas na região.

"O Departamento de Guerra se orgulha de nossas tropas incríveis. Sua coragem, prontidão, determinação e profissionalismo inigualável são os motivos pelos quais elas são a maior força de combate da história da humanidade", disse.

Feridos enfrentam recuperação longa e incerta

Entre os militares que convivem com as consequências diretas da guerra está o sargento de primeira classe da reserva do Exército dos EUA Cory Hicks, de 37 anos. Ele ficou gravemente ferido durante um ataque de drone iraniano ocorrido no início do conflito.

Hicks sofreu lesões causadas por estilhaços, teve uma artéria rompida, fraturou a mandíbula e ainda enfrenta os efeitos de uma lesão cerebral traumática provocada pela explosão. Segundo ele, as sequelas podem acompanhá-lo pelo resto da vida.

Ao recordar o momento do ataque, o militar descreveu a cena à Reuters.

"Parecia um pequeno avião a hélice vindo em alta velocidade", afirmou. "E então ele simplesmente se chocou contra o prédio e explodiu. E eu me lembro de uma grande bola de fogo brilhante, muita pressão e calor, e eu desmaiei."

O caso de Hicks não é isolado. Cerca de 400 militares americanos ficaram feridos desde o início da guerra. Grande parte deles sofreu traumatismos cranianos semelhantes. De acordo com as Forças Armadas dos EUA, mais de 90% já retornaram ao serviço. Treze militares morreram no conflito.

Walter Reed volta a receber vítimas de guerra

O Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, em Maryland, voltou a registrar aumento no atendimento a militares feridos em combate, algo que havia diminuído significativamente após os conflitos no Afeganistão e no Iraque.

Para muitos soldados, a recuperação física é apenas uma parte do processo. O impacto emocional provocado pela perda de companheiros e pela exposição contínua ao risco permanece presente mesmo após o retorno ao país.

Hicks carrega consigo a memória dos seis colegas mortos no ataque que também o atingiu no Kuwait. Entre eles estava a sargento de primeira classe Nicole Amor, de 39 anos.

"Eu estava conversando com a Sargento Amor quando o drone atingiu o avião. Ela estava a uns três metros de mim", relatou. "É algo com que terei que lidar pelo resto da minha vida."

Famílias convivem com medo e falta de informações

O desgaste da guerra também alcança os familiares dos militares destacados no Oriente Médio. Muitos relatam viver sob tensão constante devido à escassez de informações detalhadas sobre a situação enfrentada pelos soldados.

A preocupação é agravada pelas frequentes divulgações da mídia estatal iraniana sobre supostos ataques a embarcações e aeronaves americanas. Em diversos casos, as alegações são posteriormente negadas pelos militares dos Estados Unidos, aumentando a sensação de incerteza.

Yadira Dessaint, mãe de um sargento da Reserva do Exército da Califórnia, descreveu o sofrimento de acompanhar o conflito à distância sem saber exatamente o que acontece com seu filho.

"É realmente assustador não saber detalhes do que exatamente está acontecendo", afirmou.

Segundo ela, o militar presenciou diversos ataques de drones iranianos contra sua posição, com destroços caindo ao redor após as interceptações realizadas pelos sistemas de defesa aérea.

Mensagens curtas se tornam elo emocional

A rotina de Dessaint passou a ser marcada por mensagens diárias enviadas ao filho, muitas vezes sem garantia de resposta imediata. "Costumo mandar uma mensagem todos os dias: 'Bom dia, filho. Eu te amo'", contou. "De vez em quando, recebo mensagens como 'Eu te amo, mãe' ou 'Sinto sua falta' ou algo do tipo."

A mãe também participa de manifestações pelo fim da guerra. O conflito tem afetado a popularidade de Trump. Pesquisa Reuters/Ipsos realizada em maio mostrou que apenas um em cada quatro entrevistados considera que a ação militar dos Estados Unidos contra o Irã valeu a pena.

Guerra prolongada ameaça ampliar desgaste militar

Enquanto Washington e Teerã negociam formas de reabrir o Estreito de Ormuz, analistas avaliam que um eventual acordo pode apenas prolongar o cessar-fogo sem resolver questões centrais, como o programa nuclear iraniano.

Para especialistas, isso significa que o atual cenário de tensão poderá se estender por um longo período, mantendo a pressão sobre tropas, equipamentos e recursos militares americanos.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, já admitiu que a recomposição dos estoques de mísseis e interceptadores utilizados durante a guerra poderá levar anos.

Tom Karako, diretor do Projeto de Defesa Antimíssil do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, destacou que os custos do conflito vão muito além do consumo de armamentos.

"As guerras são caras. Elas desgastam o equipamento e as pessoas, assim como os mísseis que são disparados", afirmou.

Para militares, familiares e veteranos que vivem diariamente os efeitos do conflito, a perspectiva de uma solução definitiva ainda parece distante, enquanto a guerra continua produzindo consequências humanas profundas mesmo sem grandes ofensivas em curso.