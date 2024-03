Guerra em Gaza é 'o primeiro genocídio' transmitido ao vivo, diz Maduro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - O mundo inteiro está reagindo ao genocídio de Israel contra o povo palestino na Faixa de Gaza, especialmente depois que um soldado americano se incendiou em protesto em frente da embaixada israelense em Washington, EUA, disse no sábado (2) o presidente da Venezuela em uma entrevista.

"O que aconteceu com esse soldado, esse jovem soldado da Força Aérea dos EUA, abalou a sociedade americana e o mundo. Eles o censuraram nas redes, mas não conseguiram, e isso chegou ao mundo inteiro. E depois houve protestos em cidades dos Estados Unidos, onde soldados e ex-militares queimaram o uniforme", segundo Nicolás Maduro.

continua após o anúncio

Isso provocou "uma reação da consciência, da moralidade do mundo diante de um genocídio transmitido ao vivo, em tempo real, pelas redes sociais", explicou o presidente venezuelano.

"[É] o primeiro genocídio, a primeira guerra de extermínio no século 21 contra um povo, o povo palestino, transmitido ao vivo. Isso vai gerar uma mudança na consciência do mundo, completamente, não tenho dúvida", reiterou.

continua após o anúncio

Maduro acrescentou que o poder global dos EUA está diminuindo.

"Acredito que [estamos testemunhando] o esgotamento, o declínio definitivo dos EUA e do sistema de dominação imperial ocidental. Estamos testemunhando um momento na história, um antes e um depois. Há um declínio moral total, e um questionamento da ideologia imperialista e hegemônica", avaliou.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: