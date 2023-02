Guerra espacial: Rússia não descarta atacar satélites utilizados militarmente pela Ucrânia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Os objetos espaciais utilizados para fins militares na Ucrânia podem se tornar alvos legítimos para um ataque de retaliação russo, disse Konstantin Vorontsov, em uma mesa redonda no Conselho da Federação da Rússia sobre o perigo da militarização do espaço.

"Tais atividades constituem uma participação indireta em conflitos armados, indicamos que tal infraestrutura espacial quase-civil pode ser um alvo legítimo de retaliação", frisou o diplomata, que é o vice-diretor do Departamento de Não Proliferação e Controle de Armas do Ministério das Relações Exteriores.

Segundo ele, o uso pelos EUA e seus aliados de componentes de infraestrutura civil no espaço, incluindo infraestrutura comercial, para fins militares é uma tendência perigosa que surgiu desde o início do conflito na Ucrânia.

Como Vorontsov observou, o uso de satélites civis para fins provocadores levanta questões no contexto do tratado espacial de paz.

Em agosto passado, Andrei Belousov, vice-chefe da delegação russa na Conferência de Revisão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), disse que os EUA podem usar a situação na Ucrânia para implementar planos na esfera militar-espacial, incluindo a instalação de armas no espaço.

De acordo com o diplomata, o fato de Washington e seus aliados terem se recusado durante 15 anos a negociar com Moscou acordos juridicamente vinculativos para impedir uma corrida armamentista no espaço fala por si.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.