Ataque em estação de trem mata 30 pessoas. Ucrânia acusa a Rússia, que nega a autoria do ação edit

247 - Um ataque com foguete atingiu nesta sexta-feira a estação de trem de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, onde se encontravam 4 mil pessoas. A estação é usada por refugiados para escapar do conflito. Além das 30 mortes, 100 pessoas ficaram feridas.

O Ministério da Defesa da Rússia negou o envolvimento de seu país no ataque a Kramatorsk.

Todas as declarações de representantes do regime nacionalista de Kiev sobre o “ataque com foguete” supostamente realizado pela Rússia na estação são absolutamente falsas e constituem uma provocação, afirma o governo russo.

O Ministério da Defesa assegura que as forças armadas russas não tiveram missões de fogo na cidade de Kramatorsk e que tais missões nessa localidade não estão planejadas.

A autoridade militar russa enfatiza que os mísseis táticos Tochka-U, cujos fragmentos foram encontrados perto da estação ferroviária de Kramatorsk e publicados por testemunhas oculares, são usados ​​apenas pelas forças armadas ucranianas.

