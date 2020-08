Guru da extrema direita, Bannon poderá pegar até 20 anos de prisão por cada um dos crimes dos quais é acusado

247 - O guru da extrema direita mundial e também do bolsonarismo, Steve Bannon, que foi preso nesta quinta-feira (20) por fraudes na arrecadação de recursos eleitorais, poderá pegar até 20 anos de cadeia por cada um dos crimes dos quais ele é acusado pela Justiça norte-americana. Bannon foi indiciado pelos crimes de fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Bannon, juntamente com outros três auxiliares teria desviado recursos de um fundo chamado We Build the Wall [Nós Construímos o Muro], que angariava recursos para ajudar o presidente Donald Trump a construir um muro na fronteira com o México, uma das principais promessas da campanha que elegeu o republicano, quatro anos atrás.

Conforme a promotoria, a campanha teria arrecadado mais de US$ US$ 25 milhões e Bannon teria desviado parte dos recursos para cobrir despesas pessoais.

Inscreva-se na TV 247 e assista ao boletim sobre o assunto.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.