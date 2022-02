Há 15 anos, Putin alertava para escalada de conflitos internacionais em discurso em Munique

Apoie o 247

ICL

TASS - Quinze anos atrás, em 10 de fevereiro de 2007, o presidente russo, Vladimir Putin, dirigiu-se à Conferência de Segurança de Munique com um discurso que foi instantaneamente interpretado como o manifesto mais duro de todos os tempos desde a era da Guerra Fria, mas o próprio Putin não acredita que tenha ido muito longe naquele momento em qualquer aspecto.

A expansão da OTAN, um mundo unipolar, problemas de desarmamento, a erosão da OSCE como instituição, o problema nuclear iraniano e a segurança energética da Europa — o portal TASS resumiu as advertências e profecias de Putin em seu discurso em Munique que se tornaram realidade simplesmente porque ninguém deu ouvidos para elsa.

Expansão da OTAN para o leste fomenta tensão

Discurso de Putin em Munique: "A expansão da OTAN não tem qualquer relação com a modernização da própria Aliança, nem com a garantia de segurança na Europa. Pelo contrário, representa uma séria provocação que reduz o nível de confiança mútua."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde então, quatro outros países - Albânia, Croácia, Montenegro e Macedônia do Norte - foram admitidos na OTAN. Além disso, em 2008, um ano após o discurso de Putin em Munique, foi adotada uma declaração política dizendo que, com o tempo, a Ucrânia e a Geórgia também poderiam ingressar na OTAN. Os acontecimentos que se seguiram apenas confirmaram que esta política estava carregada de provocações e iria rebaixar iminentemente o nível de segurança na Europa. Naquele mesmo ano, 2008, o então presidente georgiano Mikhail Saakashvili sentiu-se encorajado a lançar uma aventura militar na Ossétia do Sul, que causou pesadas baixas e arruinou qualquer chance de Tbilisi conseguir restaurar o país dentro das fronteiras da antiga República Socialista Soviética da Geórgia.

As ambições do bloco do Atlântico Norte, dominado pelos EUA, de ter a Ucrânia como seu novo membro desempenharam um papel nos eventos de 2014 sobre a Crimeia. Putin disse então que a Rússia não apenas protegeu os criminosos dos extremistas ucranianos e nacionalistas radicais, mas também achou impossível permitir que "as forças da OTAN pisassem o solo da Crimeia e Sebastopol, uma terra de glória de combate de soldados e marinheiros russos".

O risco da admissão da Ucrânia na OTAN, que pode acarretar uma ameaça militar direta ao território da Rússia, é culpado pelas atuais tensões na política externa. Isso é precisamente o que Putin alertou há cerca de 15 anos atrás.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Democracia por imposição não vai funcionar

Putin enfatizou em seu discurso de Munique: "[A observância dos direitos humanos] é uma tarefa importante. Nós apoiamos isso. Mas isso não significa interferir nos assuntos internos de outros países e, principalmente, não impor um regime que determine como esses estados devem agir. É óbvio que tal interferência não promove em nada o desenvolvimento dos Estados democráticos. Pelo contrário, torna-os dependentes e, consequentemente, política e economicamente instáveis."

Nos últimos 15 anos, percebeu-se alguns exemplos de tentativas desestabilizadoras de ditar "normas democráticas", como a cadeia de revoluções da "Primavera Árabe" na Tunísia, Egito e Iêmen e guerras civis na Líbia e na Síria. Tal interferência estrangeira, que Putin descreveu como inadmissível, causou dezenas de milhares de baixas, a perda real de soberania de alguns países e o surgimento do Estado Islâmico (organização terrorista, proibida na Rússia). Enquanto isso, a Rússia ajudou a salvar a Síria do colapso e vem promovendo um acordo de paz na Líbia e em outros países afetados, mas ao fazê-lo não tenta ditar nenhuma regra.

Na lista das vítimas da pseudo-democratização forçada, caberia mencionar a Ucrânia. O golpe do governo em Kiev foi encenado por autodenominados radicais, desfrutando de forte apoio diplomático e político do Ocidente. A mudança radical de governo na Ucrânia resultou no rompimento total das relações entre Moscou e Kiev, a perda da Crimeia pela Ucrânia e as hostilidades no Donbass. Assim como Putin advertiu, a democracia genuína nunca amadurece sob tais condições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma corrida armamentista se seguirá

Putin declarou em seu histórico discurso em Munique: "Ninguém pode sentir que o direito internacional é como um muro de pedra que irá protegê-los. É claro que tal política estimula uma corrida armamentista... O perigo potencial da desestabilização das relações internacionais está conectado com a estagnação na questão do desarmamento".

Os temores de Putin em relação a outra corrida armamentista se materializaram apenas até certo ponto. A Rússia tomou a decisão de não participar de uma maratona de longo prazo para dar o salto final imediatamente. É verdade que a Rússia aumentou a participação de equipamentos militares modernos em suas forças armadas em até 71% (em 2010, a taxa era tão baixa quanto 15%), mas, como disse Putin, Moscou é incapaz de competir com os gastos militares de Washington e não vê nenhuma razão para que deveria. Em vez disso, a ênfase foi colocada em pesquisa e desenvolvimento que tornam qualquer sistema multibilionário de defesa antimísseis sem sentido. Em sua mensagem à Assembleia Federal em 2018, Putin mencionou pela primeira vez as mais novas armas hipersônicas da Rússia, incluindo os sistemas de mísseis Sarmat e os mísseis de cruzeiro movidos a energia nuclear Avangard e o míssil balístico Kinzhal lançado do ar. Um ano depois, ele descreveu algumas características do míssil hipersônico terrestre e marítimo de Tsirkon. A Rússia não está parando aqui, porém, e como Putin disse, continua trabalhando em tecnologias para combater as armas hipersônicas desenvolvidas por seus adversários.

"Ninguém se preocupou em nos ouvir na época. Ouça-nos agora", disse Putin na mensagem de 2018, 11 anos após a conferência de Munique.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Problema nuclear iraniano não resolvido

Putin observou em seu histórico discurso em Munique: "Se a comunidade internacional não encontrar uma solução razoável para resolver esse conflito de interesses, o mundo continuará sofrendo crises semelhantes e desestabilizadoras... Vamos lutar constantemente contra a ameaça da proliferação de armas de destruição em massa."

A questão do programa nuclear iraniano continua suspensa. Em 2015, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha assinaram o Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA) para permitir que Teerã conduzisse atividades nucleares pacíficas em várias condições. No entanto, em 2018, os Estados Unidos sob o governo Trump abandonaram unilateralmente o JCPOA.

Quando Joe Biden assumiu, Washington expressou a disposição de retomar o cumprimento de suas obrigações sob o acordo. As consultas relevantes começaram e espera-se que as negociações para restaurar o JCPOA à sua forma original e o retorno de Washington a esse acordo multilateral sejam concluídas em fevereiro de 2022.

Contratos de longo prazo e segurança energética

Putin declarou em seu discurso em Munique: "E agora sobre se nosso gabinete de governo é capaz de operar com responsabilidade na resolução de questões relacionadas ao fornecimento de energia e garantia de segurança energética. Claro que pode! Além disso, tudo o que fizemos e estamos fazendo é projetado para atingir apenas um objetivo, ou seja, transferir nossas relações com consumidores e países que transportam nossa energia para princípios transparentes, baseados no mercado e contratos de longo prazo."

Nos últimos 15 anos, a Rússia diversificou a exportação de gás para a Europa com o comissionamento dos gasodutos Nord Stream e TurkStream.

A Rússia continua a ser um fornecedor confiável de gás para clientes na Europa, apesar dos problemas de trânsito de gás com a Ucrânia, do agravamento geral das relações com Kiev e das sanções impostas à Rússia após a reunificação da Crimeia.

Em meio ao crescimento recorde dos preços do gás no mercado europeu em 2021, os países que têm contratos de longo prazo com a Rússia vêm obtendo esse combustível a preços bem abaixo dos atuais. Putin disse que o comissionamento do Nord Stream 2 reduziria ainda mais os preços do gás na Europa, mas o lançamento real deste projeto encontrou obstáculos politicamente motivados.

Queda do mundo unipolar

Putin disse em seu discurso em Munique: "Considero que o modelo unipolar não é apenas inaceitável, mas também impossível no mundo de hoje. O modelo em si é falho porque em sua base não há e não pode haver fundamentos morais para a civilização moderna. Não há razão para duvidar que o potencial econômico dos novos centros de crescimento econômico global será inevitavelmente convertido em influência política e fortalecerá a multipolaridade”.

Em Munique, Putin enfatizou a crescente influência econômica e política da China e da Índia. Ainda hoje, esses países insistem na importância de criar um sistema multipolar justo de relações internacionais.

A ideia do presidente russo de que um mundo unipolar é impossível continuou a ser apoiada por dados econômicos nos últimos anos. Por exemplo, o PIB da China cresceu cinco vezes (a estimativa para 2021 é de cerca de US$ 18 trilhões) e, embora esse valor ainda seja inferior ao dos Estados Unidos, a diferença foi substancialmente reduzida em comparação com 2007. Ao mesmo tempo, de acordo com especialistas internacionais, a China pode ultrapassar os Estados Unidos no tamanho de seu produto interno bruto (PIB) por volta de 2033.

O cenário político e econômico também mudou significativamente, no qual um papel especial agora pertence ao G20 - uma associação o mais afastada possível do princípio da unipolaridade. A primeira reunião dos líderes do G20 foi realizada em 2008. E se no início o formato era considerado opcional em relação ao G7, agora é a principal plataforma política e econômica internacional para a resolução de muitas questões globais.

A estrutura do BRICS, que inclui grandes economias mundiais, como China e Índia, além da Rússia, se fortaleceu ao longo desses anos. As discussões sobre a necessidade de reformar o FMI, a OMC, o Conselho de Segurança da ONU e outras instituições internacionais para refletir o atual equilíbrio de poder no cenário mundial se intensificaram.

De amigos a inimigos

Putin disse em seu discurso em Munique: "Ele (o presidente dos EUA, George W. Bush) diz: ‘Eu parto do fato de que a Rússia e os EUA nunca mais serão oponentes e inimigos’. Eu concordo com ele".

Essa previsão de Bush-Putin, infelizmente, agora parece excessivamente otimista. Uma década depois, em 2017, os EUA nomearam oficialmente a Rússia como adversária ao aprovar o famoso CAATSA (Counting America's Adversaries by Sanctions Act). Esse documento concretizou as medidas restritivas contra Rússia, Irã e Coreia do Norte, anteriormente adotadas pelas autoridades norte-americanas, e impôs sanções adicionais. E essas não foram as últimas sanções.

É claro que ninguém está falando sobre um conflito militar, mas a possível expansão da OTAN para o leste também inclui essas ameaças. Como Putin apontou, se a Ucrânia fosse aceita na aliança e Kiev atacasse a Crimeia da Rússia, surgiria um confronto militar entre a Rússia e a OTAN e, portanto, também os Estados Unidos. Para evitar tais perspectivas, a Rússia apresentou iniciativas para retificar o status legal das garantias de segurança pan-europeias.

Outro mundo

Putin disse em seu discurso em Munique: "A Rússia é um país com uma história que se estende por mais de mil anos e praticamente sempre usou o privilégio de realizar uma política externa independente".

Quinze anos se passaram. Não há mais G8, não há cúpulas regulares entre Rússia e União Europeia, não há ilusões e não há confiança mútua. Existem apenas numerosas sanções. Mas a política externa independente da Rússia permaneceu constante.

A próxima Conferência de Segurança de Munique começa em 18 de fevereiro, mas Putin não estará lá. Tudo foi dito há 15 anos.