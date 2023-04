Há 74 anos, nascia a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN

Criada com o propósito de conter a União Soviética, aliança militar está diretamente envolvida na guerra da Ucrânia edit

247 – A OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) foi criada em 4 de abril de 1949, após a Segunda Guerra Mundial, com o propósito de estabelecer uma aliança militar de defesa coletiva entre os países membros.

O principal objetivo da OTAN era proteger a Europa Ocidental dos potenciais ataques da União Soviética e seus aliados comunistas durante a Guerra Fria. A OTAN foi formada em resposta ao aumento das tensões políticas e militares na Europa após a Segunda Guerra Mundial, incluindo a divisão da Alemanha, o estabelecimento do Bloco Oriental liderado pela União Soviética e a ameaça nuclear.

Os países fundadores da OTAN incluem os Estados Unidos, Reino Unido, França, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Islândia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega e Portugal. Desde então, a organização cresceu e atualmente tem 30 membros, incluindo a maioria dos países da Europa Ocidental e do Norte, bem como os Estados Unidos e o Canadá.

Hoje, a OTAN está diretamente envolvida no conflito da Ucrânia, que vem sendo usada como teatro de operações de uma guerra contra a Rússia. A OTAN também atuou em várias outras ações militares imperialistas, como a destruição da Líbia, do Iraque e nos bombardeios à antiga Iugoslávia.

