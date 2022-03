'Há no Ocidente ilusão de sucesso dos ucranianos', diz coronel do Exército dos EUA

Apoie o 247

247, com agência RT - Coronel aposentado do Exército dos EUA Douglas Macgregor afirmou que as unidades ucranianas ainda ativas “estão completamente cercadas e isoladas em várias cidades”, incluindo até 60.000 na fronteira com Donetsk, cujos suprimentos provavelmente estão acabando.

O maior problema agora é que “no Ocidente, não há verdade. Há uma ilusão e há essa impressão de sucesso dos ucranianos que não se acumulam”, acrescentou o coronel ao site Grayzone (EUA). “A maior mentira que ouvi repetida na televisão é que as tropas russas foram instruídas a assassinar deliberadamente civis ucranianos. Isso é um absurdo, é um absurdo."

O presidente russo, Vladimir Putin, deu ordens estritas desde o início para evitar baixas civis e grandes danos materiais, disse o ao Grayzone em uma extensa entrevista na terça-feira. Isso retardou o avanço dos russos “a ponto de dar falsas esperanças tanto aos ucranianos... o caso”, disse Macgregor.

“A guerra, para todos os efeitos, foi decidida”, disse o coronel aposentado. “Toda a operação desde o primeiro dia foi focada na destruição das forças ucranianas. Isso está em grande parte completo."



A cobertura da mídia sobre os combates, no entanto, ignora essa realidade e pinta uma imagem de que os militares russos são “ineptos” – nas palavras de alguns senadores dos EUA – porque não derrotaram Kiev em poucos dias. Isso é então usado como argumento pelos defensores da intervenção da OTAN e de uma “zona de exclusão aérea”, mas também por aqueles que desejam enviar mais armas para Kiev.

“É muito óbvio que Washington quer que isso continue pelo maior tempo possível, na esperança de que a Rússia seja desesperadamente prejudicada. Eu simplesmente não vejo isso acontecendo”, disse Macgregor a Grayzone na terça-feira.

