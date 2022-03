Hackers 'pró-Rússia' revidam ao Anonymous e promovem ciberataque contra o grupo e sites ligados à Ucrânia

Apoie o 247

RT - Um grupo de hackers supostamente pró-Rússia que se autodenominam Killnet derrubou um site associado ao coletivo de hackers Anonymous, um site pertencente à milícia ucraniana de extrema-direita Setor Direito, e o próprio site do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Os usuários que tentaram acessar o Anonymoushackers.net na terça-feira não conseguiram, recebendo um erro de servidor interno 500, e o site parecia ainda estar fora do ar na quarta-feira. O site de Zelensky e o do grupo de extrema-direita Pravy Sektor (Setor Direito) também ficaram inacessíveis, embora o site da milícia pareça ter sido restaurado na quarta-feira.

Um vídeo postado no YouTube pelo grupo Killnet aborda o “povo russo”, apresentando uma figura encapuzada e com voz distorcida declarando: “Congratulamo-nos com você de uma nação de uma união amigável”. Explicando que a internet está cheia de notícias falsas, a voz pede ao espectador que não se deixe enganar e que “sob nenhuma circunstância duvide do seu país”.

Os hackers culpam Zelensky pela guerra na Ucrânia, argumentando que ele “adotou as políticas erradas” e agora está “pagando com a vida de seu povo por isso”. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi demitido como um homem de curto prazo que “não quer morrer, que descanse em paz”, enquanto seus colegas da UE eram apenas “prostitutas americanas que não podem fazer nada”.

“Logo esse conflito terminará e a paz será nossa”, disseram os hackers. Eles também tranquilizaram seus telespectadores russos, dizendo que o Anonymous tinha que “melhor restaurar seu site”, o que “parece patético depois das ameaças que você fez contra nossa nação”.

Poucas informações sobre o Killnet estão prontamente disponíveis e não está claro se o grupo de hackers existia antes da ação de terça-feira.

O Anonymous já havia realizado uma série de ataques distribuídos de negação de serviço da RT, Sputnik e outras mídias financiadas pelo Estado russo, bem como em sites governamentais e empresariais. Eles também levaram crédito por doxxing membros das forças armadas russas.

Uma conta no Twitter alegando falar pelo grupo, @YourAnonOne, anunciou na quinta-feira que o coletivo de hackers havia “oficialmente” declarado guerra cibernética ao governo russo, enquanto outra conta, @YourAnonTV, alegou ter hackeado canais de TV estatais russos para transmitir “a verdade sobre o que acontece na Ucrânia”, apresentando uma série de clipes desconexos e sem contexto de prédios bombardeados e pessoas feridas.

O Anonymous começou como um coletivo “hacktivista” relativamente apolítico que se infiltrava e promovia doxxing em grupos da Igreja da Cientologia e de edes de pornografia infantil na darknet ,a lém de corporações de inteligência privada sediadas nos EUA, como Stratfor e HBGary. Mais tarde, assumiu uma inclinação mais política, participando das revoltas da Primavera Árabe, intervindo digitalmente ao lado dos EUA nas guerras na Líbia e na Síria e participando de campanhas antigovernamentais no Irã.

Os ataques do antigo coletivo de hackers anti-establishment à mídia russa espelharam os das principais plataformas de mídia social, a maioria das quais proibiu os órgãos estatais russos de monetizar seu conteúdo ou até mesmo aparecer nas principais pesquisas. A UE anunciou no fim de semana que proibiria todas as transmissões de RT, enquanto o Facebook, Instagram e YouTube bloquearam o acesso ao RT e ao Sputnik na Europa a pedido da UE. A Microsoft desclassificou as agências estatais russas em seu mecanismo de busca Bing e deixou de exibir seu conteúdo no MSN.com, enquanto a Apple e o Google retiraram o aplicativo da RT de suas lojas.

