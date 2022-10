Haiti atinge "níveis catastróficos" de fome pela primeira vez

Apoie o 247

RT - No Haiti, um país em meio a uma profunda crise multifatorial e com um pedido presidencial de intervenção militar sobre a mesa, 4,7 milhões de pessoas, representando 40% da população, estão em situação de insegurança alimentar. Deste número, 19.000 alcançaram pela primeira vez "níveis catastróficos de fome", de acordo com o Programa Mundial de Alimentação (PMA) das Nações Unidas.

Há meses, o país caribenho tem sido abalado por uma onda de protestos exigindo a saída do presidente, Ariel Henry, e rejeitando o aumento do preço de alimentos básicos, gasolina e serviços. Em meio a este panorama convulsivo, onde o combustível é escasso, a violência se instalou nas ruas devido à ação de gangues perigosas que lutam pelo controle territorial.

Esta "crise implacável aprisionou os haitianos vulneráveis em um recente ciclo de desespero" e paralisou o país, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e o Programa Mundial de Alimentação (PMA).

Níveis de fome

De acordo com a última análise da Classificação da Fase Integrada de Segurança Alimentar (IPC), um recorde de 4,7 milhões de pessoas estão atualmente enfrentando "fome aguda". Este número inclui 1,8 milhões na "fase de emergência" e 19.000 na "situação de catástrofe", disse a FAO.

De acordo com as fases do CPI, aqueles em "fome aguda" experimentam irregularidades no consumo de alimentos e mal conseguem atender às necessidades alimentares mínimas.

Na "fase de emergência" há grandes irregularidades no consumo de alimentos que levam a níveis muito altos de desnutrição aguda e excesso de mortalidade.

Finalmente, na "situação de catástrofe" ou fome, há uma extrema falta de alimentos com fome, morte, miséria e desnutrição aguda crítica.

A situação em Cité Soleil

A comuna Cité Soleil, o bairro mais pobre e mais densamente povoado da classe trabalhadora em Porto Príncipe, tem visto um "aumento preocupante da insegurança alimentar" nos últimos três anos, de acordo com este relatório da ONU.

Atualmente, 65% de sua população tem altos níveis de insegurança alimentar e, desse percentual, 5% está necessitando de assistência humanitária urgente.

Como em outras cidades, o aumento da violência dos grupos criminosos que controlam a área tem dificultado o acesso dos habitantes de Cité Soleil a empregos, mercados, centros de saúde e alimentos. Alguns tiveram que fugir.

Além desta grave crise humanitária, a situação foi agravada pelo aumento dos casos de cólera, que já causou as primeiras mortes no país após três anos sem nenhuma morte por doença bacteriana.

