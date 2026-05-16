Hamas confirma morte de líder militar em ataque aéreo na Faixa de Gaza

247 - O grupo palestino Hamas confirmou a morte de Izz al-Din al-Haddad, que atuava como líder das Brigadas al-Qassam, braço militar da organização na Faixa de Gaza. A informação foi divulgada após um ataque aéreo das Forças de Defesa de Israel neste sábado (16).

Al-Haddad foi morto durante ataque conduzido pelas forças de ocupação israelense. Além dele, a esposa do comandante e sua filha também morreram na ação. O grupo afirma ainda que há registros de vítimas civis.

Izz al-Din al-Haddad havia assumido a chefia das Brigadas al-Qassam após a morte de Mohammed Sinwar, ocorrida em maio do ano passado.

O episódio ocorre em meio à continuidade dos confrontos na Faixa de Gaza desde outubro do ano passado, quando foi firmado um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, com mediação dos Estados Unidos. Desde então, estimativas apontam que mais de 800 palestinos foram mortos.