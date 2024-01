Hamas diz que Israel já matou 30 mil palestinos durante genocídio em Gaza e na Cisjordânia

Apoie o 247

247 - Durante uma coletiva de imprensa neste domingo (7) em Beirute, um dos líderes do Movimento de Resistência Islâmica Palestina (Hamas), Osama Hamdan, disse que 29.722 palestinianos, incluindo pelo menos 10.000 crianças e 7.000 mulheres perderam a vida no enclave costeiro devido aos ataques perpetrados pelo exército israelense desde o 7 de Outubro do ano passado, informa o canal iraniano HispanTV.

O dirigente afirmou também que mais de 58.166 pessoas ficaram feridas nos ataques israelenses, embora se tema que o número seja muito mais elevado porque há pelo menos 7.000 pessoas desaparecidas nos escombros de edifícios bombardeados pelo regime israelense.

O número total de mortos, feridos e desaparecidos representa cerca de 4% da população da Faixa de Gaza, estimou.

As Nações Unidas e a comunidade internacional deveriam tomar medidas urgentes para pôr fim ao genocídio israelita em Gaza, sobre o qual 800 juristas alertaram, afirmou o dirigente, que se referiu também às 321 pessoas mortas em confrontos com os militares israelenses na Cisjordânia desde 7 de outubro, incluindo 111 crianças e 4 mulheres.

