Hamas diz que operação de 7 de outubro contra Israel foi defensiva

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O movimento armado palestino de resistência Hamas defendeu vigorosamente a 'Operação Tempestade Al Aqsa' contra Israel, que foi seguida pela guerra genocida do regime ocupante na Faixa de Gaza.

Mais de 25 mil palestinos, a maioria mulheres, crianças e adolescentes, foram mortos até agora no ataque militar israelense no território sitiado. Como resultado dos ataques de 7 de outubro de 2023, mais de 1.200 pessoas em Israel foram mortas e cerca de 240 outras sequestradas, segundo dados oficiais israelenses.

continua após o anúncio

O movimento fez os comentários em um comunicado oficial divulgado em inglês e árabe no domingo.

O documento diz que os ataques foram uma resposta normal para enfrentar todas as conspirações israelenses contra o povo palestino. "A operação Tempestade al-Aqsa... foi um passo necessário e uma resposta normal para enfrentar todas as conspirações israelenses contra o povo palestino e sua causa. Foi um ato defensivo no contexto de se livrar da ocupação israelense, [e] reivindicar os direitos palestinos...", diz o texto, citado pelo canal iraniano PressTV.

continua após o anúncio

O Hamas acrescenta que Israel "destruiu sistematicamente toda possibilidade de estabelecer o estado palestino por meio de uma ampla campanha de construção de assentamentos e judaização das terras palestinas na Cisjordânia ocupada" e Jerusalém.

O movimento também se refere à história de agressões israelenses apoiadas pelo Ocidente contra os palestinos, dizendo: "A batalha do povo palestino contra a ocupação e o colonialismo não começou em 7 de outubro, mas começou há 105 anos, incluindo 30 anos de colonialismo britânico e 75 anos de ocupação sionista."

continua após o anúncio

Em outra parte da declaração, o grupo pede "a interrupção imediata da agressão israelense em Gaza, [assim como] os crimes e limpeza étnica cometidos contra toda a população de Gaza" para permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza.

O movimento acrescenta que deseja responsabilizar legalmente o regime israelense "pelo sofrimento humano causado ao povo palestino, e acusá-lo pelos crimes contra civis, infraestrutura, hospitais, instalações educacionais, mesquitas e igrejas."

continua após o anúncio

“Instamos esses países, especialmente a administração dos EUA, Alemanha, Canadá e Reino Unido, se realmente querem que a justiça prevaleça como afirmam, eles devem anunciar seu apoio ao curso de uma investigação sobre todos os crimes cometidos na Palestina ocupada e dar seu total apoio aos tribunais internacionais para efetivamente fazerem seu trabalho”, disse o Hamas.

O regime israelense enfrenta uma ação judicial movida pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça (CIJ) apresentada no final de dezembro, acusando-o de cometer genocídio contra o povo de Gaza.

continua após o anúncio

O movimento também rejeitou quaisquer esforços estrangeiros para decidir o futuro de Gaza. "Rejeitamos categoricamente quaisquer projetos internacionais ou israelenses destinados a decidir o futuro de Gaza que apenas servem para prolongar a ocupação. Enfatizamos que o povo palestino tem a capacidade de decidir seu futuro e organizar seus assuntos internos, e assim nenhuma parte no mundo tem o direito de impor qualquer forma de tutela sobre o povo palestino ou decidir em seu nome."

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: