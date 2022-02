Heleno e ministro da Defesa russa firmam acordo sobre informações classificadas em Moscou

Apoie o 247

Sputnik - Durante conferência de imprensa com seu homólogo russo, Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos Franco França, anuncia acordo bilateral sobre troca de informações secretas.

Nesta quarta-feira (16), autoridades do Brasil e da Rússia se reuniram pela primeira vez no formato 2+2, que reúne os ministros das Relações Exteriores e da Defesa de ambos os países.

No final dos encontros, os chanceleres Sergei Lavrov e Carlos França fizeram declarações à imprensa, durante as quais foi anunciada a assinatura de um acordo bilateral.

"Gostaria de anunciar que o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno, e sua contraparte russa, general Patrushev, firmaram protocolo ao acordo sobre proteção mútua de informações classificadas", declarou França.

O general Nikolai Patrushev é o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, órgão responsável por debater decisões presidenciais no âmbito de segurança nacional e interesses estratégicos.

"É importante sublinhar que esse acordo ele adequa o teor desse instrumento internacional, além de acesso à informação no Brasil", explicou o ministro brasileiro. "A importância desse entendimento bilateral é que teremos uma cooperação facilitada em tecnologia de ponta e áreas sensíveis."

Além do acordo, França revelou que na reunião entre os ministros da Defesa, que reuniu o brasileiro, general Walter Braga Netto, e o russo, Sergei Shoigu, se debateu "como aprofundar as relações com a Rússia no campo da pesquisa e desenvolvimento de projetos comuns na área de defesa".

"A Rússia é para o Brasil uma referência mundial [...] sobretudo no âmbito de defesa. O Brasil privilegia a transferência de tecnologia no âmbito de defesa", disse França.

O chanceler brasileiro preferiu não responder perguntas da imprensa, ao passo que Lavrov debateu a questão ucraniana com membros da mídia local.

O encontro entre os chanceleres foi realizado em instalações do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, poucas horas antes do encontro entre os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e da Rússia, Vladimir Putin, a ser realizado nesta quarta-feira (16) a partir das 7h00, no horário de Brasília.

