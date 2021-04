Helicóptero da Nasa faz primeiro voo em Marte

Foi o primeiro voo motorizado e controlado em outro planeta, que ajudará a agência espacial americana a coletar dados sobre as condições no Planeta Vermelho. Primeira tentativa de voo, na semana passada, falhou. edit

247 - O helicóptero Ingenuity da Nasa realizou, nesta segunda-feira (19), seu primeiro voo em Marte. Foi o primeiro voo motorizado e controlado em outro planeta, que ajudará a agência espacial americana a coletar dados sobre as condições no Planeta Vermelho. A informação é do portal G1.

Engenheiros da Nasa comemoraram o sucesso do voo. "O Ingenuity relata ter realizado aceleração, decolagem, voo, flutuação, descida, pouso, aterrissagem", foi o anúncio ouvido no Centro de Controle de Missão da Nasa.

"Dados do altímetro confirmam que o Ingenuity realizou o primeiro voo de um helicóptero motorizado em outro planeta", veio a informação.

