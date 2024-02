Hezbollah ataca base militar israelense em Golã com 60 foguetes

O Hezbollah diz que o ataque é reação à ofensiva de Israel contra Baalbek, no leste do Líbano edit

247 - Através de um comunicado publicado nesta segunda-feira, o Movimento de Resistência Islâmica do Líbano (Hezbollah) alerta que lançou “60 foguetes do tipo Katyusha contra a base de Nafah”, localizada nas Colinas de Golã sírias ocupadas e na região de Etzba HaGalil, no norte das terras palestinas ocupadas por Israel. informa o canal iraniano Hispan TV.

Segundo a nota, os combatentes do Hezbollah realizaram esta operação militar em resposta aos ataques que Israel realizou no mesmo dia em torno da cidade de Baalbek, a leste de Beirute (capital libanesa).

A Resistência Libanesa alerta que dois membros do Hezbollah perderam a vida nos ataques de Israel contra a cidade de Baalbek, no leste do Líbano.

Após a eclosão dos ataques de Israel na Faixa de Gaza, em outubro do ano passado, o Hezbollah em solidariedade aos palestinos realizou mais de 1.100 operações militares contra Israel nos territórios ocupados.

