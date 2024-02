Hezbollah diz que Palestina é a bússola das forças da resistência

Apoie o 247

247 - O Xeique Naim Qasem, secretário-geral adjunto do Movimento de Resistência Islâmica do Líbano (Hezbollah), afirmou que todas as forças do Eixo da Resistência têm as mesmas ideias comuns e estão convencidas de que “a Palestina é uma bússola”. “Todos chegaram a este consenso de que o objetivo é a libertação da Palestina”, observou o número dois do Hezbollah durante uma entrevista à rede Al-Alam.

De acordo com Xeique Qasem, a Operação Tempestade Al-Aqsa do Movimento de Resistência Islâmica Palestina (HAMAS) fez o inimigo israelense compreender que a Resistência é poderosa e ninguém pode derrotá-la.

Na verdade, destacou que, nos quatro meses de guerra de Israel contra Gaza, a operação da Resistência continua, enquanto Israel não conseguiu pôr fim ao HAMAS. “Israel não luta no campo de batalha, destrói, mas os grupos da Resistência estão a lutar e a golpear o inimigo”, disse ele.

Neste contexto, sustentou que a sinergia do Eixo da Resistência com a questão palestina é prática, não teórica, embora tenha um preço, mas ninguém se importa. “Considerando a natureza estratégica da questão palestina, apoiar a Resistência e o povo palestino é a prioridade deste eixo, razão pela qual aumentou o apoio a Gaza”, explicou o Xeique Qasem.

O Hezbollah do Líbano minimiza as ameaças de Israel e afirma que está “pronto” para responder a qualquer agressão do regime sionista.

Aludindo às operações do Hezbollah contra alvos israelitas no norte da Palestina ocupada, o líder do movimento libanês afirmou que a Resistência Libanesa pensa que atacar as posições israelitas é a única forma de apoiar a Palestina. “Ao implementar esta medida, impusemos danos e baixas ao inimigo, que foram desencadeados pela saída de centenas de milhares de colonos e produziram uma crise social no regime israelita”, sublinhou.

Desde o início da operação de retaliação da Tempestade de Al-Aqsa, o Hezbollah tem levado a cabo operações diárias intensivas contra os alvos do regime sionista no norte dos territórios ocupados, em apoio ao povo palestiniano na Faixa de Gaza e para reduzir a pressão sobre a Resistência em Gaza.

