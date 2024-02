Hezbollah diz que vai reagir a ataque de Israel que matou civis libaneses

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O movimento libanês Hezbollah condena os ataques aéreos de Israel contra o sul do Líbano, que mataram civis, incluindo duas crianças, e afirma que isto “não ficará sem resposta”, informa o canal iraniano Hispan TV.

“A ofensiva israelense de hoje contra o sul do Líbano, na qual vários civis perderam a vida, não pode ficar sem resposta. Certamente haverá uma resposta e será do nível exigido”, disse nesta quarta-feira (14) o chefe do Conselho Executivo do Movimento de Resistência Islâmica do Líbano (Hezbollah), Seyed Hashem Safi al-Din.

continua após o anúncio

A Agência Nacional de Notícias (NNA), estatal do Líbano, informou que aviões de guerra israelenses atacaram duas vezes uma casa em Sawwaneh, "levando à sua destruição" e à morte de três membros da mesma família: uma mulher síria e duas crianças, de 13 anos e 2.

A ANN também disse que um ataque israelense em Adshit, no sul do Líbano, matou um combatente do Hezbollah. O ataque feriu outras 10 pessoas, “destruiu completamente” um edifício e causou “danos extensos a estabelecimentos comerciais, lojas e residências” nas proximidades.

continua após o anúncio

Israel alegou que a ofensiva ocorreu em resposta ao lançamento de foguetes do Líbano que matou um soldado e feriu pelo menos oito pessoas na cidade de Safed, nos territórios ocupados.

continua após o anúncio

O Hezbollah e o regime israelita têm trocado tiros quase diariamente desde que o bombardeio israelita de Gaza começou em 7 de Outubro.

Desde o início dos ataques de Israel à Faixa de Gaza, o Hezbollah tem apoiado o povo palestino em Gaza e tem realizado ataques diários às posições de Israel nas terras ocupadas, com o objetivo de pressionar as autoridades sionistas a pôr fim às suas atrocidades.

continua após o anúncio

Por sua vez, o chefe do Estado Maior do exército israelita, Herzi Halevi, garantiu que a “próxima campanha de Israel será em grande parte ofensiva e utilizaremos todas as ferramentas e todas as capacidades”.

O secretário-geral do Hezbollah, Seyed Hasan Nasrallah, num discurso televisionado na terça-feira, afirmou que a Resistência Libanesa só interromperá as trocas de tiros quando um cessar-fogo completo for estabelecido na sitiada Faixa de Gaza.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: