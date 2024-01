Holanda critica apelos de ministros israelenses para a realocação de palestinos na Faixa de Gaza

'O governo holandês rejeita qualquer chamado para a redução do território palestino', disse o ministério das Relações Exteriores do país europeu edit

Agência Sputnik - A Holanda considera 'irresponsáveis' os recentes apelos do Ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, e do Ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, para a realocação de palestinos fora da Faixa de Gaza, em meio à contínua operação militar de Israel na região, disse o Ministério das Relações Exteriores holandês na quinta-feira.

'As recentes declarações dos ministros israelenses Smotrich e Ben-Gvir sobre a realocação dos palestinos de Gaza são irresponsáveis. A Holanda rejeita qualquer chamado para o deslocamento dos palestinos de Gaza ou a redução do território palestino', escreveu o ministério no X.

Tais apelos são incompatíveis com uma futura solução de dois estados, 'com um Estado Palestino viável ao lado de um Israel seguro', acrescentou o ministério.

Tanto Ben-Gvir quanto Smotrich fizeram repetidas declarações sobre a necessidade de realocar palestinos da Faixa de Gaza e substituí-los por colonos israelenses.

Em março passado, Smotrich falou em um evento em Paris, exibindo um mapa do Oriente Médio no qual o Rio Jordão, assim como a Cisjordânia, apareciam como parte de Israel. Ele também afirmou naquele evento que o povo palestino não existia.

O governo israelense atual já foi criticado anteriormente por expandir assentamentos ilegais nos territórios palestinos ocupados da Cisjordânia. A União Europeia anunciou planos de impor sanções contra os colonos israelenses mais ativos responsáveis por ataques aos palestinos.

Em 7 de outubro, o movimento palestino Hamas lançou um grande ataque com foguetes contra Israel a partir da Faixa de Gaza, enquanto seus combatentes violaram a fronteira, atacando bairros civis e bases militares. Como resultado, mais de 1.200 pessoas em Israel foram mortas e cerca de 240 outras foram sequestradas.

Israel lançou ataques retaliatórios, ordenou um bloqueio completo de Gaza e iniciou uma incursão terrestre na enclave palestino com o objetivo declarado de eliminar os combatentes do Hamas e resgatar os reféns.

Até agora, mais de 22.000 pessoas foram mortas em Gaza como resultado dos ataques israelenses, afirmaram as autoridades locais. Em 24 de novembro, o Catar mediou um acordo entre Israel e o Hamas para um cessar-fogo temporário e a troca de alguns prisioneiros e reféns, bem como a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

O cessar-fogo foi prorrogado várias vezes e expirou em 1º de dezembro. Acredita-se que mais de 100 reféns ainda estejam sob custódia do Hamas em Gaza."

