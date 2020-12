Holanda proíbe voos do Reino Unido após mutação do coronavírus

Além da proibição dos voos, o governo holandês afirmou em um comunicado que a análise de um caso de COVID-19 detectado "no início de dezembro" no país indicou que o mesmo está relacionado à nova cepa do vírus SARS-CoV-2 edit

Sputnik - As autoridades holandesas anunciaram neste domingo (20) que o país não receberá voos do Reino Unido até 1º de janeiro devido à disseminação de uma nova variante do coronavírus SARS-CoV-2 no país.

Além da proibição dos voos, o governo holandês afirmou em um comunicado que a análise de um caso de COVID-19 detectado "no início de dezembro" no país indicou que o mesmo está relacionado à nova cepa do vírus SARS-CoV-2 descoberta no Reino Unido. Segundo as autoridades dos Países Baixos, o caso "está sendo investigado".

"A proibição de voos de passageiros do Reino Unido entra em vigor às 6h locais [2h em Brasília] de 20 de dezembro. A proibição vigorará até 1º de janeiro de 2021, o mais tardar", anunciou o governo holandês na nota.

Neste sábado (19), as autoridades sanitárias do Reino Unido confirmaram a presença no país de uma nova cepa do SARS-CoV-2, que se espalha mais rapidamente. Segundo as estimativas iniciais, a nova vertente do vírus pode ser 70% mais contagiosa, mas nada indica até o momento que ela seja mais letal ou provoque mais internações.

Diante dessa situação, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou um aumento drástico das restrições contra a COVID-19 no sudeste da Inglaterra, incluindo a região metropolitana de Londres.

A decisão inclui o cancelamento do alívio às medidas restritivas previamente anunciado para as festas de fim de ano, uma opção que o premiê conservador tinha se recusado a implementar esta semana porque, segundo ele, "seria desumano".

Johnson anunciou que as restrições na Inglaterra agora estão no nível 4, que, na prática, é equivalente ao confinamento domiciliar. O aumento entrará em vigor neste domingo, 20 de dezembro, nas regiões mais afetadas pelo vírus.

Além disso, as isenções para viagens e reuniões sociais que deveriam vigorar entre os dias 23 e 27 de dezembro em todo o Reino Unido foram canceladas.

